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Haberler TFF 1.Lig Esenler Erokspor 0-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Esenler Erokspor 0-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Esenler Erokspor 1'inci Lig'in 15'inci haftasında sahasında ağırladığı Ümraniyespor’a 1-0 mağlup oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 22:09
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Esenler Erokspor 0-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

1'inci Lig'in 15'inci haftasında Esenler Erokspor, evinde Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadelede Burak Olcar düdük çaldı. Olcar'ın yardımcılıklarını Kemal Elmas ile Samet Özkul üstlendi.

İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarının başında Erokspor 10 kişi kaldı. 54'üncü dakikada Mücahit Albayrak direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı. Ümraniyespor 63'üncü dakikada Minchev'in attığı gol ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve konuk ekip Ümraniyespor maçı 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Erokspor 18 puanda kalırken, Ümraniyespor puanını 22'ye çıkarttı.

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