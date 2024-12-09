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Haberler TFF 1.Lig Amed Sportif Faaliyetler 2–1 Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Amed Sportif Faaliyetler 2–1 Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 2-1 yendi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 22:44
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Amed Sportif Faaliyetler 2–1 Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Evinde Şanlıurfaspor'u konuk eden Amedspor, karşılaşmaya golle başladı. 12'nci dakikada sol kanatta Traore'nin ceza yayına doğru verdiği pasta, Lourenço topun üzerinden atladı. Mehmet Murat Uçar'ın sağ ayağıyla yaptığı vuruşla top ağlarla buluştu. Amedspor 1-0 öne geçti.

37'nci dakikada Şanlıurfaspor'da Kayode, Uğur Adem Gezer'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

41'inci dakikada Amedspor'da Lourenço, Muhammed Gönülaçar'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

42'nci dakikada Şanlıurfaspor'da sağ kanatta topu alan Mboula, ceza sahası içinde Ömer Bayram'ın müdahalesiyle yerde kalarak takımına penaltı kazandırdı.

44'üncü dakikada penaltı vuruşunun başına geçen Muhammed Gönülaçar'ın sağ ayağıyla vurduğu top ağlara gitti. Şanlıurfaspor beraberliği yakaladı: 1-1. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve ilk yarı 1-1 berabere bitti.

48'inci dakikada Amedspor'da sol kanatta topu alan Gradel'in ceza sahası içinde ön direğe gönderdiği topta Assombalonga'nın şutunda top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topta, Murat'ın şutu kalecide kaldı.

69'uncu dakikada Amedspor'da sol kanatta Gradel'in kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Uğur'un kafa vuruşunda kale önünde Muhammed'in topu uzaklaştırmak isterken yaptığı ters vuruşta top ağlarla buluştu. Amedspor 2-1 öne geçti.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve maç Amedspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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