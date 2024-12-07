Yeni Malatyaspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Yeni Malatyaspor - Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 15. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor - Kocaelispor maçı 7 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

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