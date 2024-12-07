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Haberler TFF 1.Lig Pendikspor-Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Pendikspor-Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 15. hafta maçları ile devam ediyor. Pendikspor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor-Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 14:10
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Pendikspor-Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Pendikspor-Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 15. hafta maçında Pendikspor ile Sakaryaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PENDİKSPOR-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pendikspor-Sakaryaspor maçı 8 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 2, tabii, TRT Spor

ekranlarından canlı yayınlanacak.

PENDİKSPOR-SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE

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