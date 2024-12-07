Pendikspor-Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Pendikspor-Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 15. hafta maçında Pendikspor ile Sakaryaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PENDİKSPOR-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pendikspor-Sakaryaspor maçı 8 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 2, tabii, TRT Spor

ekranlarından canlı yayınlanacak.

PENDİKSPOR-SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE

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