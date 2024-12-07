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Haberler TFF 1.Lig Manisa FK 0-1 Çorum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Manisa FK 0-1 Çorum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Manisa FK evinde karşılaştığı Çorum FK’ya 1-0 mağlup oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 18:22
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Manisa FK 0-1 Çorum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Manisa FK evinde karşılaştığı Çorum FK'ya 1-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Eren'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Burak Süleyman rakibini geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Alperen Uysal'ın sağından ağlara gitti. 0-1

16. dakikada ani gelişen Manisa FK atağında kendi sahasından aldığı topla Çorum FK ceza sahası içine kadar topla ilerleyen Fofana'nın, kaleci Hasan Hüseyin Alper'i geçerek yaptığı vuruşta savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı

30. dakikada Manisa FK'dan Birkan Yılmaz, Tunahan'ı düşürünce ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

45+5. dakikada Thomas Verheydt'in ceza sahası içinde vole vuruşunda kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı kurtardı.

79. dakikada ani gelişen Çorum FK atağında Geraldo ceza sahası içinde kaleci Alperen Uysal ile karşı karşıya kaldı. Geraldo'nun vuruşunda kaleci Alperen meşin yuvarlağı kurtardı.

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Kemal Mavi, Ömer Lütfü Aydın

Manisa FK: Alperen Uysal, Yusuf Talum (Muhammed Enes Kiprit dk. 76), Gameli Awuku, Oğuz Gürbulak (Kazım Can Kahya dk. 87), Fofana (Osuji dk. 76), Ramirez Fernandez (Kaan Yurdakul dk. 69), Kaan Kanak, Birkan Yılmaz, Armin Hodzic, Demba Diallo (Efe Taylan Altunkara dk. 86), Kwasi Wriedt

Yedekler: Eren Karataş, Umut Erdem, Oktay Gürdal, Bulut Uysal

Teknik Sorumlu: Çağdaş Çavuş

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Zargo Toure, Kadir Seven, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Geraldo (Kabongo Kasongo 90+3), Tunahan Ergül (Tayfun Dingil dk. 90+2), Eren Karadağ (Atakan Cangöz dk. 73), Burak Süleyman (Amar Catic dk. 37), Thomas Verheydt (Ahmethan Köse dk. 74)

Yedekler: Mahmet Eren Güler, Hasan Ege Akdoğan, Emre Yalçınkaya, Ozan Sol, Taha İbrahim Rençber

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gol: Burak Süleyman (dk. 13) (Çorum FK)

Kırmızı kart: Birkan Yılmaz (dk. 30) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Hodzic, Gameli Awuku (Manisa FK), Tunahan Ergül, Amar Catic, Ferhat Yazgan, Kasango (Çorum FK)

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