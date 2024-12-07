Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 15. hafta maçında Ankara Keçiörengücü ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor maçı 8 Aralık Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS MAX 1, tabii, TRT Spor

ekranlarından canlı yayınlanacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

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