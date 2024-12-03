Sakarya nefes aldı

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Kırmızı-beyazlılar 33. dakikada Daniel Avramovski'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Dakikalar 44'ü gösterirken ev sahibi ekip Mendy Mamadou ile eşitliği sağladı. İkinci devre maçın başlaması ile birlikte baskısını arttıran ev sahibi ekip; 47. Mendy Mamadou kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmadı ve Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Boluspor'u 2-1 mağlup etti.