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Haberler TFF 1.Lig Fatih Karagümrük 1-0 Esenler Erokspor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol 1. Lig)

Fatih Karagümrük 1-0 Esenler Erokspor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol 1. Lig)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Esenler Erokspor'u ağırladı. Zorlu mücadele Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 22:26
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Fatih Karagümrük 1-0 Esenler Erokspor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol 1. Lig)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Esenler Erokspor'u ağırladı. Mücadele 1-0 Karagümrük üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta Karagümrük'ün tek golü 81. dakikada Wesley'den geldi.

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Kapluhan, Selim Şenöz

Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Yiğit Efe Demir, Berkay Dabanlı, Çağtay Kurukalıp, Daniel Johnson, Marius Tresor Doh, Göktan Gürpüz (Flavio Paoletti dk. 75), Atakan Çankaya, Didier Lamkel, Joao Camacho, Wesley

Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Emir Tintiş, Talha Ülvan, Anıl Yiğit Çınar, Adnan Uğur, Nikola Dovedan, Muhammed Mert, Ahmet Sivri, Baran Demiroğlu

Teknik Direktör: David Sassarini

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Sakıb Aytaç, Metehan Mert, Francis Nzaba, Mücahit Albayrak (Berkay Aydoğmuş dk. 89), Tugay Kacar, Oscar Pinchi (Alper Karaman dk. 73), Ryan Jack (Abuzer Gaffar Toplu dk. 89), Hamza Catakovic, Junior Fernandes (Altar Han Hidayetoğlu dk. 73), Furkan Orak (İdris Furat dk. 55)

Yedekler: Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu, Janne-Pekka Laine, Jair Tavares Silva, Sefa Narin

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Gol: Wesley (dk. 81) (Karagümrük)

Sarı kartlar: Atakan Çankaya (Karagümrük), Abuzer Gaffar Toplu (Esenler Erokspor)

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