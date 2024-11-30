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Haberler TFF 1.Lig Teksüt Bandırmaspor 2 - 0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Teksüt Bandırmaspor 2 - 0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor, sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 15:52
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Teksüt Bandırmaspor 2 - 0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Teksüt Bandırmaspor, evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Emre Doğu, Abdülhamit Söyler

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel (90+2 Yasin Yağız Dilek), İbrahim Kaya, Paixao (Dk. 83 Paulinho), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan, Rahmetullah Berişbek (Dk. 87 Hikmet Çiftçi), Diniyev (Dk. 46 Diakhaby), Mulumba, Faruk Can Genç (Dk. 46 Kerem Atakan Kesgin)

Yeni Malatyaspor: Mustafa Enes Salik, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde, Mehmet Güneş, Mert Miraç Altıntaş (90+2 Enes Savucu), Cengizhan Akgün (Dk. 86 Kerem Altunışık), Alperen Arslan, Burak Efe Yaz (Dk. 72 Nuri Fatih Aydın), Emircan Bayrakdar, Umut Taniş (Dk. 86 Eray Şişman), Berat Yaman

Goller: Dk. 45+6 Paixao (Penaltıdan), Dk. 61 Diakhaby (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Burak Efe Yaz, Dk. 24 Berat Yaman, Dk. 33 Umut Taniş, Dk. 60 Alperen Arslan (Yeni Malatyaspor), Dk. 90+4 Yasin Yağız Dilek (Teksüt Bandırmaspor)

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