Şanlıurfaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Şanlıurfaspor - Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 14. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Keçiörengücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞANLIURFASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şanlıurfaspor - Keçiörengücü maçı 1 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ŞANLIURFASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

Sağlıklı tarifler🍳 ve spor hareketleri🏃‍♂️ için TIKLAYIN👈