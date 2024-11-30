  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig Çorum FK - Erzurumspor FK karşılaşmasında son düdük iki kez çaldı!

Çorum FK - Erzurumspor FK karşılaşmasında son düdük iki kez çaldı!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Çorum FK ile Erzurumspor FK arasında oynanan maç ilginç anlara sahne oldu. Erzurumspor FK'nın 1-0'lık skorla kazandığı karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından oyuncular tekrar sahaya çağrıldı ve karşılaşma yaklaşık 2 dakika daha oynatıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 21:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çorum FK - Erzurumspor FK karşılaşmasında son düdük iki kez çaldı!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Çorum FK, Erzurumspor FK'yı evinde konuk etti.

Çorum FK'nin Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada, 90. dakikada 8 dakikalık uzatma verildi.

Uzatma sırasında hakem Erdem Mertoğlu'nun kulaklığı arızalandı. Kulaklıktaki arızanın giderilmesinin ardından karşılaşmaya devam edildi. Karşılaşmada son düdüğün çalınmasının ardından Çorum FK takımı 8 dakikalık uzatmanın tamamının oynanmadığını belirterek itirazda bulundu.

Bu sırada soyunma odasına giden futbolcular sahaya geri çağrıldı. Karşılaşma yeniden oynatılmaya başlandı. Maç yaklaşık 2 dakika daha devam ederken, 8 dakikalık uzatma süresinin tamamlanmasının ardından hakem Erdem Mertoğlu ikinci kez son düdüğü çalarak karşılaşmayı sonlandırdı.

"Oyun öyle bir hale geldi ki..."
Barcelona F.Bahçe'nin yıldızına talip oldu!
DİĞER
Kaan Urgancıoğlu'nun yakışıklı kardeşi de çok ünlüymüş! Meğer aynı dizide oynamışlar
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber’de! Sahadaki son durum ne?
Fırtına'nın golü faule takıldı!
Trabzonspor Alanya'da kaybetti!
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum" "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum" 22:12
Milan evinde rahat kazandı! Milan evinde rahat kazandı! 22:04
1. Lig'de ilginç anlar! Son düdüğü... 1. Lig'de ilginç anlar! Son düdüğü... 21:51
Çorum'da kazanan Erzurum! Çorum'da kazanan Erzurum! 21:45
"Oyun öyle bir hale geldi ki..." "Oyun öyle bir hale geldi ki..." 21:41
Trabzonspor'dan göndermeli paylaşım Trabzonspor'dan göndermeli paylaşım 21:30
Daha Eski
Fırtına'nın golü faule takıldı! Fırtına'nın golü faule takıldı! 21:22
"TFF ve MHK yok hükmündedir!" "TFF ve MHK yok hükmündedir!" 21:16
F1 Katar Grand Prix'sinin sprint yarışında Oscar Piastri birinci oldu F1 Katar Grand Prix'sinin sprint yarışında Oscar Piastri birinci oldu 21:12
Başakşehir ilk yarıda fişi çekti! Başakşehir ilk yarıda fişi çekti! 20:54
Bahçelievler Belediyespor: 1 - Fenerbahçe Medicana: 3 Bahçelievler Belediyespor: 1 - Fenerbahçe Medicana: 3 20:44
F.Bahçe Beko'dan Pierre için açıklama! F.Bahçe Beko'dan Pierre için açıklama! 20:18