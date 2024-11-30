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Haberler TFF 1.Lig Çorum FK 0-1 Erzurumspor FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Çorum FK 0-1 Erzurumspor FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Çorum FK ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Çorum'da oynanan maçtan konuk ekip Erzurumspor FK 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 21:45
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Çorum FK 0-1 Erzurumspor FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 yendi.

Öte yandan hakem Erdem Mertoğlu maçı bitirdikten sonra Ahlatcı Çorum FK'li futbolcu ve teknik heyettekilerin erken bitirdiği itirazı üzerine, yardımcılarıyla bir süre görüştükten sonra maçı tekrar başlattı.

Hakem, maç 2 dakika daha oynandıktan sonra son düdüğü çaldı.

İŞTE MAÇTAN DETAYLAR:

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Erkan Akbulut, Serdar Osman Akarsu

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 70 Eren Karadağ), Verheydt (Dk. 78 Ahmethan Köse), Tunahan Ergül, Kerem Kalafat (Dk. 78 Cadic), Kadir Seven, Geraldo, Erkan Kaş (Dk. 70 Atila Turan), Burak Süleyman (Dk. 83 Atakan Cangöz)

Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Sefa Akgün (Dk. 86 Özgür Sert), Eren Tozlu (Dk. 86 Koray Kılınç), Mamba (Dk. 79 Azubuike), Giorbelidze, Roshi (Dk. 66 Celal Hanap), Mustafa Yumlu, Crociata, Orhan Ovacıklı, Teklic

Gol: Dk. 32 Mamba (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 17 Kadir Seven, Dk. 44. Atakan Akkaynak, Dk. 63 Erkan Kaş (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 15 Cirociata, Dk. 90+5 Koray Kılınç, Dk. 90+5 Teklic (Erzurumspor FK)

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