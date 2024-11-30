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Haberler TFF 1.Lig Amed SK 3 - 2 Manisa FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Amed SK 3 - 2 Manisa FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Amed SK, sahasında Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 16:07
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Amed SK 3 - 2 Manisa FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Manisa FK'yi 3-2 yendi.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Gürcan Hasova, Samet Özkul, Yusuf Susuz

Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Uğur Adem Gezer, Veli Çetin, Ömer Bayram, Murat Uçar, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 71 Oktay Aydın), Adama Traore (Dk. 46 Doğan Can Davas), Bruno Lourenço (Dk. 86 Mehmet Yeşil), Gradel, Yılmaz Ceylan (Dk. 86 Batuhan Tur), Britt Assombalonga (Dk. 71 Yakal Taylan)

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum, Fofana, Kaan Kanak, Birkan Yılmaz, Hodzic, Efe Taylan Altunkara (Dk. 46 Diallo), Gameli, Oğuz Gürbulak (Dk. 82 Muhammed Enes Kiprit), Ramirez, Wriedt

Goller: Dk. 15 Yılmaz Ceylan, Dk. 45+1 Britt Assombalonga, Dk. 55 Bruno Lourenço (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 54 ve 63 Wriedt (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 58 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 90+2 Oktay Aydın, Dk. 90+5 Yakal Taylan (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 65 Oğuz Gürbulak (Manisa FK)

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