Çorum FK - Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Çorum FK - Erzurumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 14. hafta maçında Çorum FK ile Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çorum FK - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇORUM FK - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çorum FK - Erzurumspor maçı 30 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ÇORUM FK - ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

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