Sakarya eriyor

Sezona Süper Lig parolasıyla ve Suat Kaya yönetiminde başlayan Sakaryaspor, üst üste alınan sonuçlar sonrasında teknik adam değişikliğine gitmiş ve Mesut Bakkal'ı göreve getirmişti. Ancak Bakkal da Sakarya'ya çare olamadı. Ligin en zayıf rakiplerinden Adanaspor karşısında bir puanı son anlarda kurtaran yeşil- siyahlılarda taraftarlar isyanda... Alınan başarısız sonuçlarla düşme hattından kurtulamayan Sakaryaspor'da Mesut Bakkal'ın "1 puan bence çok önemli" açıklaması da camiada rahatsızlığa neden oldu.

ALTAY NEFES ALDI

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda son sıradaki Afyonspor'u 1-0 mağlup eden Altay, düşme hattından kurtulamamasına rağmen 10 hafta sonra kazanarak büyük moral buldu. Ligin dibine demir atan rakibinden 3 puan kopararak psikolojik açıdan havlu atma tehlikesini savuşturan siyahbeyazlılar, 7 maçlık mağlubiyet serisini de sona erdirdi.

KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğun en önemli adaylarından birisi Karşıyaka'da son haftalarda işler yolunda gitmiyor. Geçtiğimiz hafta Anadolu Üniversitesi'ne 3-1 mağlup olarak zirve yolunda büyük bir yara alan yeşil-kırmızılılar, 12. hafta mücadelesinde de Kahramanmaraşspor 2-2 berabere kaldı ve zirvenin 6 puan gerisine düştü.

KENI SIFTAH YAPTI

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde 1461 Trabzon FK'yı 3-1 yenerek 2'nci sıraya yükselen Altınordu'da gurbetçi santrfor Keni Var Uzun, attığı 2 golle gol orucunu bozdu. Bu sezon ilk 12 karşılaşmada yaptığı asistlerle dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu gol sevinci yaşayamamıştı.