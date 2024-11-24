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Haberler TFF 1.Lig Iğdır FK - Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Iğdır FK - Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 13. hafta maçında Iğdır FK ile Amed SK karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Iğdır FK - Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 10:50 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 11:00
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Iğdır FK - Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Iğdır FK - Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 13. hafta müsabakasında Iğdır FK ile Amed SK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Iğdır FK - Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

IĞDIR FK - AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Iğdır FK - Amed SK maçı 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de TRT Spor ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

IĞDIR FK - AMED SK MAÇI CANLI İZLE

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