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Haberler TFF 1.Lig O sene bu sene

O sene bu sene

“Artık tribünlerin tamamen dolmasını ümit ediyoruz. Bandırma maçında 20 binden fazla taraftarın gelmesini bekliyorum. Şampiyonluğun en güçlü adayıyız. Hep söylediğim bir şey var; o sene bu sene. O kupa buraya gelecek.”

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 06:50
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O sene bu sene

TrendyoL 1. Lig lideri Kocaelispor, Pazar günü 2. sıradaki Bandırma'yı ağırlayacak. Başkan Recep Durul, kritik maçta taraftarlardan destek istedi. Durul, "Artık tribünlerin tamamen dolmasını ümit ediyoruz. Bandırma maçında da 20 binden fazla taraftar bekliyorum. Şampiyonluğun en güçlü adayıyız. Şu anda lider durumdayız. Bu süreçte taraftarlar takımlarını yalnız bırakmasınlar. Sen ben yok, Kocaelispor var. Hep söylediğim bir şey var. O sene bu sene. O kupa buraya gelecek. O kupa bu şehre gelecek. Ondan sonrasını sonra konuşuruz" dedi.

ŞAMPİYONLUK İNANCI OLUŞTU

Taraftarları birlik ve beraberlik içinde olmaya davet eden Başkan Durul, "Bu şehrin taraftarında başarı içgüdüsü var. Ya kendilerini zirvede görürler ya da başarı saymazlar. Artık şehirde şampiyonluk inancı oluştu. Taraftarlarımızın da şampiyonluk refleksini Bandırma maçı ile göstereceklerine inanıyorum. Birlik beraberlik içinde maçta yerimizi alalım. Maçın şölen havasında geçeceğine inanıyorum. Galibiyet ile de bu geceyi süsleyip inşallah mutlu şekilde evlerimize döneceğiz" diye iddialı konuştu.

HAVAMIZ DEĞİŞECEK

"Kocaelispor lig atlarsa şehir, ekonomimiz, esnafımız, turizm lig atlayacak. Buraya bir sürü takımlar ve taraftarları gelecek. İnsanlar burada otellerde konaklayacaklar, yiyecekler içecekler. Dolayısıyla şehrin havası değişecek."

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