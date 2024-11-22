Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 13. hafta maçında Gençlerbirliği ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

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