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Haberler TFF 1.Lig Şampiyonluktan kuşkum yok

Şampiyonluktan kuşkum yok

Süleyman Hurma, “Geçen sezon bizim için travmayla bitti. Bu sene şampiyonluktan kuşkum yok. Bunu yapacak irade bizde var” dedi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 06:50
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Şampiyonluktan kuşkum yok

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Solwie Energy ile sezon sonuna kadar isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. İmza töreninde konuşan Başkan Süleyman Hurma, şunları söyledi: "Karagümrük, tutkulu taraftarıyla, ülkemizin en saygın ve etkin kulüplerinden birisi olmuştur. Çok önemli sporcular çıkarmıştır, çok önemli insanlar üretmiştir ama sonuçta bir semt takımıdır. Bir semt takımına destek olan Solwie Energy'ye teşekkür ediyorum.

DEĞERLİ BİR KULÜBÜZ

Umut ediyorum ki onların desteğini biz de Süper Lig'e çıkarak taçlandırırız. Fatih Karagümrük sadece üst yapısında değil, altyapı olarak da değerli bir kulüp. 3 binin üzerinde sporcuya hizmet ediyoruz. Türkiye liglerinde yarışan takımlar içinde milli takımlara en fazla oyuncu veren kulüplerden birisiyiz. 12 oyuncumuzu milli takımlara verdik. Geçen sezon bizim için travmayla bitti. Benim bu sene şampiyonluktan hiçbir kuşkum yok. Bunu yapacak irade bizde var."

İRADEM KIRILDI

Stat yapılacak mı sorusuna yanıt veren Süleyman Hurma, "Tesis ve stat projesinde artık iradem kırıldı. Kulübe başkan olduğum günden itibaren 7 sene dolmak üzere. Herhangi bir yetkili bana bu stadı yapıyoruz demedi. Sonu inşallah iyi gelir diyelim" şeklinde konuştu.

Süleyman Hurma, "Geçen seneyle herhangi bir kıyas yapamayız. Geçen sezon bazı kişiler ve kulüpler desteklenmek ve kösteklenmek adına hedef oldu. Bu sene de hakem hataları var ama en azından bu sezon herhangi bir pusunun içinde değiliz" diye konuştu.

Karagümrük'le imzalanan anlaşma sonrasında konuşan, Solwie Energy CEO'su Samet Koç, "Fatih Karagümrük'e güveniyoruz. Tekrar Süper Lig'de göreceğimize eminim. Destek olmaya devam edeceğiz. İnşallah yeni bir stat yapılır da ismini biz veririz" diye konuştu.

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