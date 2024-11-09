Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 12. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞANLIURFASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği maçı 10 Kasım Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ŞANLIURFASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

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