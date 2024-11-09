Sakaryaspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Sakaryaspor - Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 12. hafta maçında Sakaryaspor ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAKARYASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sakaryaspor - Kocaelispor maçı 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAKARYASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

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