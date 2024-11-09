Kazanacağız

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Marmara derbisinde Sakaryaspor ile Kocaelispor, yarın saat 19.00'da Yeni Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Rekabetleri yaklaşık 50 yıl öncesine dayanan renktaşların derbisi için Sakaryaspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. "Bu derbiye yakışır bir oyun oynamak istiyoruz" diyen Bakkal, "İyiyiz, takım olarak keyfimiz de yerinde. Özellikle İstanbul ve Bandırma maçlarında iyi oynadık, Malatya maçını kazanmamız önemliydi ve kazandık. Şimdi bir tek Mendy'nin sakatlığı var, onun dışında hazırlanıyoruz, bir sorun yok. Kocaeli takımının şu andaki hedefi belli. Hem güçlü kadroları hem de iyi bir teknik direktörleri var. Biz de artık iyi oynama sürecine girdik. Taraftarımız ve camiamızın önünde iyi şeyler yapmak istiyoruz. Bu derbiye yakışır bir oyun oynamak istiyoruz, asıl hedefimiz o" dedi.

Sakaryaspor'un 42 yıldır evinde Kocaelispor'a kaybetmemesini değerlendiren tecrübeli t eknik adam, "Sahamızda galibiyetimiz inşallah devam eder. Bazen bu örnekler öne çıkıyor ama şimdi farklı bir ortam. Tek hedefimiz var, inşallah yakaladığımız çıkışı bu maçla devam ettirmek. Muhteşem bir taraftarımız var, onlarla kazanmak ve taraftarımızın önünde maç oynamak güzel. Coşku ve istek anlamında bir kat daha fazla mücadele ediyoruz. Zaten pazar günü oynanacak derbiye geleceklerdir ama yine de çağrı da bulunalım, arkamızdaki gücü bekliyoruz" diye umut dağıttı.

HERKES BENDEN BİLET İSTEDİ

Mesut Bakkal, Marmara Derbisi'nin Türkiye'nin beklediği bir derbi olduğunu vurgulayıp, şunları söyledi: Takım olarak iyi durumdayız ve önemli bir maça çıkıyoruz. Sakaryaspor - Kocaelispor maçları her zaman Türkiye'nin de beklediği bir derbi. Hatta maça gelmek isteyen birçok kişi benden bile bilet istedi.