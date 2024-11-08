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Haberler TFF 1.Lig Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 12. hafta maçları ile devam ediyor. Karagümrük ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 11:10 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 11:10
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Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 12. hafta maçında Karagümrük ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı 9 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE

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