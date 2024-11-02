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Haberler TFF 1.Lig

Kocaelispor - Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 11. hafta maçları ile devam ediyor. Kocaelispor ile Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 07:40 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 07:50
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Kocaelispor - Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Kocaelispor - Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 11. hafta maçında Kocaelispor ile Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOCAELİSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kocaelispor - Karagümrük maçı 2 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

KOCAELİSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

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