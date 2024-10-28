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Haberler TFF 1.Lig

Zirve aşkına

5 gollü müthiş maçta Bandırmaspor, Sakaryaspor'u devirdi. Bandırmaspor, 10 kişi kaldığı maçta sahasında Sakaryaspor’u 3-2 mağlup ederek 1. Lig’de zirveye bir adım daha yaklaştı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Zirve aşkına

BANDIRMASPOR, evinde Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki maçta Bandırmaspor, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 29'da penaltıdan Marco Paixao, 45+3'te İbrahim Kaya ve 50'de Sergen Piçinciol kaydetti. Sakaryaspor'un gollerini ise 32'de Mendy Mamadou ile 44'te Fernando attı. Mücadelenin 90+3. dakikasında Bandırmaspor oyuncusu Hikmet Çiftçi kırmızı kart gördü.

YERE SAĞLAM BASACAĞIZ

TEKSÜT Bandırmaspor'un teknik direktör Mustafa Gürsel, "Lig uzun bir maraton, ayaklarımızı yere hep sağlam basacağız" dedi. Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal da maçı kaybettikleri için üzüldüklerini ama karşılaşmanın seyir zevkinin güzel olduğunu dile getirdi. Trendyol 1. Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Adanaspor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak.

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