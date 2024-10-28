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Haberler TFF 1.Lig

Yeni lider Dadaş

Erzurumspor FK, Hakan Kutlu ile averajla zirveye oturdu. Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK, kendi sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nü 4-0'lık skorla yenerek averajla lider oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Yeni lider Dadaş

TRENDYOL 1. Ligin 10. haftasında Erzurumspor FK, evinde Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki maçta Erzurumspor FK, sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 7'de Guram Giorbelidze, 43'te Yakup Kırtay ve 64 ve 81'de penaltıdan Eren Tozlu kaydetti. Erzurumspor bu sonucun ardından 19 puana ulaştı ve averajla liderliğe yükseldi. Trendyol 1.Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Amed SK'yi konuk edecek. Keçiörengücü, sahasında Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

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