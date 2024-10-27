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Haberler TFF 1.Lig

Çorum tek golle kazandı

Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekibin mücadelesinde Çorum FK, sahasında G.Birliği’ni 1-0 mağlup etti. Çorum FK bu sezon sahasında ilk kez 3 puan kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Çorum tek golle kazandı

Trendyol 1. Ligi 10. hafta maçında Çorum FK, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. İki kırmızı-siyahlı ekibin karşı karşıya geldiği mücadelede gülen taraf ev sahibi takım oldu. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı Çorum FK ekibi 1-0 kazandı. Çorum temsilcisi, geçtiğimiz hafta aldığı Boluspor yenilgisi ile düşme hattına gerilemişti. Kırmızı-siyahlı ekip, bu kritik karşılaşmada galip gelerek yükselişe geçti. Çorum FK'ya galibiyeti getiren tek golü 62. dakikada Suat Kaya kaydetti. Bu galibiyetle birlikte Çorum FK, puanını 13'e çıkartırken Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Gençlerbirliği ise haftayı 12 puanda tamamladı. Ligin bir sonraki maçında Çorum FK, Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.

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