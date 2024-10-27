Çorum tek golle kazandı

Trendyol 1. Ligi 10. hafta maçında Çorum FK, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. İki kırmızı-siyahlı ekibin karşı karşıya geldiği mücadelede gülen taraf ev sahibi takım oldu. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı Çorum FK ekibi 1-0 kazandı. Çorum temsilcisi, geçtiğimiz hafta aldığı Boluspor yenilgisi ile düşme hattına gerilemişti. Kırmızı-siyahlı ekip, bu kritik karşılaşmada galip gelerek yükselişe geçti. Çorum FK'ya galibiyeti getiren tek golü 62. dakikada Suat Kaya kaydetti. Bu galibiyetle birlikte Çorum FK, puanını 13'e çıkartırken Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Gençlerbirliği ise haftayı 12 puanda tamamladı. Ligin bir sonraki maçında Çorum FK, Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.