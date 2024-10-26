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Haberler TFF 1.Lig

Süper Kocaeli

“Takımda arkadaşlık ortamı çok iyi. Şu anda ligde lideriz. Sezon sonunda da bu liderliğimizi koruyup, hak ettiğimiz, 15 senedir hasretini yaşadığımız Süper Lig’e çıkacağız inşallah.”

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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Süper Kocaeli

Trendyol 1. Lig'de sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini pekiştiren Kocaelispor, bugün Ankaragücü deplasmanında da serisini sürdürmek istiyor. Yeşil-siyahlıların 27 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alıcı, Süper Lig yolunda emin adımlarla hedeflerine ilerlediklerini söyledi. Ümraniye maçı öncesinde milli takım arasında takım olarak çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Alıcı, takım içindeki arkadaşlığın da çok iyi olduğunu ve bu birliktelikle 15 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istediklerini vurguladı.

MOMENTUMU ARKAMIZA ALDIK

"Ankaragücü deplasmanında galibiyet serisine devam etmek istiyoruz" diyen tecrübeli futbolcu, "Ankaragücü maçı sonrasında 2 maç var. Milli takım arasına gireceğiz. Şu anda momentumu arkamıza aldığımızı düşünüyorum. Takımda arkadaşlık çok iyi. Hem saha içinde, saha dışında da çok keyif alıyoruz. Şu anda lideriz. Sezon sonunda da bu liderliğimizi koruyup, hak ettiğimiz, 15 senedir hasretini yaşadığımız Süper Lig'e çıkacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

GİDER ANKARAGÜCÜ'NÜ DE YENERİZ

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, bugün deplasmanda oynayacakları Ankaragücü maçı öncesinde iddialı konuştu. Sağlam, "Motivasyonumuz üst seviyede, şehir de havaya girmeye başladı. Rehavete gerek yok, gider Ankaragücü'nü de yeneriz" diye umut dağıttı.

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