Şanlıurfaspor - Iğdır FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Şanlıurfaspor - Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 10. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Iğdır FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞANLIURFASPOR - IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şanlıurfaspor - Iğdır FK maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ŞANLIURFASPOR - IĞDIR FK MAÇI CANLI İZLE

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