Sakarya moralli

Trendyol 1. Lig'de kötü gidişata İstanbulspor maçıyla son veren Sakaryaspor, gözünü yarınki Bandırmaspor karşılaşmasına çevirdi. Milli arada çok iyi çalıştıklarını belirten teknik direktör Mesut Bakkal, "Bu 10 gün bize çok iyi geldi. Başakşehir özel maçı 2-3 oyuncu görmemi sağladı. Rotasyon yaptık, onunla beraber çıktık İstanbulspor maçına, o da tuttu. Önümüzde kritik bir Bandırma maçı var. Üst sıraları yakalamamız için fırsat olacak. İstanbul galibiyetini Bandırma'da perçinlemek istiyoruz" dedi.

İSTEK VE COŞKUMUZ ÇOK İYİ

Sahalarında 3-1 kazandıkları İstanbulspor maçındaki coşku ve isteğin kendisini çok umutlandırdığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, takımın verilen görevleri yerine getirdiğinin altını çizdi. Bakkal, "İyi başlangıç ama devam etmemiz gerekiyor. Bu istek ve coşku olduğu sürece çoğu maça talibiz ama ufak tefek eksiklerimiz var. İç sahadaki ilk maçımızda ilk galibiyet çok güzel oldu. İnşallah devamını Bandırma'da da yapmak istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" diye umut dağıttı.