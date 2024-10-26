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Haberler TFF 1.Lig

Ankaragücü 4-2 Kocaelispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ankaragücü, sahasında Kocaelispor'u 4-2 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 21:07
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Ankaragücü 4-2 Kocaelispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Kocaelispor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Başkent ekibi, rakibini 4-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Dorin Rotariu, 28. dakikada Riad Bajic, 75. dakikada Renaldo Cephas ve 88. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti. Kocaelispor'un 23. dakikada Oğulcan Çağlayan ve 56. dakikada Giorgi Beridze ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Ankaragücü bu sonuçla puanını 16'ya yükseltirken, bu sezonki 3. yenilgisini alan Kocaelispor 19 puanda kaldı.

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