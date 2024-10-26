Amed SK - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Amed SK - Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 10. hafta maçında Amed SK ile Pendikspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Amed SK - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AMED SK - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Amed SK - Pendikspor maçı 27 Ekim Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

AMED SK - PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

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