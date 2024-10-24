  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig

Dadaş telafi edecek

1. Lig’de 2. sıradaki Erzurumspor’da Hakan Kutlu, Pendik beraberliğini K.Gücü galibiyetiyle telafi edeceklerini söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dadaş telafi edecek

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de sahasında oynayacağı Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı. Ligde oynadığı 9 maçta aldığı 16 puanla ligin zirvesinde Kocaelispor'dan sonra ikinci sırada yer alan Erzurumspor FK'de Antrenmanda oyuncuların neşeli halleri gözlerden kaçmadı.

DURMAK YOK

Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Pendik maçını kazanamadıkları için üzgün olduklarını ifade ederek, "Ancak çok önemli bir takıma karşı deplasmanda önemli puan aldık. Önümüzde Keçiörengücü maçı var. En iyi şekilde hazırlanıp burada bıraktığımız puanları telafi edeceğiz" diye umut dağıttı.

F.Bahçe'den Belçikalı sol beke kanca!
G.Saray'dan orta saha sürprizi!
DİĞER
GALATASARAY-ELFSBORG YAZAR YORUMLARI | Beşiktaş maçı öncesinde Okan Buruk’a olay sözler: “Cehennem gibiydi…”
TUSAŞ'a terör saldırısının arkasında İsrail izi! ABD'den ikiyüzlü taziye
Okan Buruk: Yine aynı hatalar...
Gol düellosunda kazanan G.Saray!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray çok istemişti Beşiktaş'a gidiyor! G.Saray çok istemişti Beşiktaş'a gidiyor! 01:15
Okan Buruk: Yine aynı hatalar... Okan Buruk: Yine aynı hatalar... 00:26
Gol düellosunda kazanan G.Saray! Gol düellosunda kazanan G.Saray! 00:26
Yunus Akgün'den PFDK sevki açıklaması! Yunus Akgün'den PFDK sevki açıklaması! 00:26
Erik Ten Hag'dan flaş Jose Mourinho sözleri! Erik Ten Hag'dan flaş Jose Mourinho sözleri! 00:26
Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu 00:26
Daha Eski
Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum 00:26
G.Saray - Elfsborg maçında 7 gol! Golleri izleyin G.Saray - Elfsborg maçında 7 gol! Golleri izleyin 00:26
Van Bronckhorst'tan Mert Günok sözleri! Van Bronckhorst'tan Mert Günok sözleri! 00:26
Aleksander Ceferin RAMS Park'ta! İşte o görüntüler Aleksander Ceferin RAMS Park'ta! İşte o görüntüler 00:26
Mertens: Benim için artık bitti Mertens: Benim için artık bitti 00:26
Mourinho kötü haberi verdi! Oosterwolde... Mourinho kötü haberi verdi! Oosterwolde... 00:26