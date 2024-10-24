Dadaş telafi edecek

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de sahasında oynayacağı Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı. Ligde oynadığı 9 maçta aldığı 16 puanla ligin zirvesinde Kocaelispor'dan sonra ikinci sırada yer alan Erzurumspor FK'de Antrenmanda oyuncuların neşeli halleri gözlerden kaçmadı.

DURMAK YOK

Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Pendik maçını kazanamadıkları için üzgün olduklarını ifade ederek, "Ancak çok önemli bir takıma karşı deplasmanda önemli puan aldık. Önümüzde Keçiörengücü maçı var. En iyi şekilde hazırlanıp burada bıraktığımız puanları telafi edeceğiz" diye umut dağıttı.