Kocaelispor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Kocaelispor - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 9. hafta maçında Kocaelispor ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOCAELİSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kocaelispor - Ümraniyespor maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

KOCAELİSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

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