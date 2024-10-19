Ankaragücü evinde kazandı

Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın açılış karşılaşmasında dibine demir attığı ligden çekilmeyi düşünen Yeni Malatyaspor'u ağırlalayan Ankaragücü, 3 puanı 3 golle aldı: 3-0. Fikstür gereği Malatya'da oynanması gereken karşılaşma iki kulübün anlaşması üzerine Ankara'da yapıldı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren goller; Riad Bajic, Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci'den (penaltıdan) geldi. Bu galibiyetle birlikte Ankaragücü, ligdeki puanını 13'e çıkarırken Yeni Malatyaspor puan silme cezası sebebiyle -3 puanda kaldı.

YÖNETİME 'İSTİFA', RAKİBE 'HELAL OLSUN'

İki kulübün anlaşmasıyla Ankara'da oynanan karşılaşmadan sonra, Eryaman Stadı'nda deplasman tribününde takımlarını destekleyen MKE Ankaragücü taraftarı, maç sonu tepki gösterdiği yönetimi istifaya davet etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın bitiminde Yeni Malatyasporlu futbolculara tribüne çağırarak "Helal olsun size" şeklinde tezahürat yaparak alkışladı.