Bandırmaspor - Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Bandırmaspor - Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 9. hafta maçında Bandırmaspor ile Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bandırmaspor - Karagümrük maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BANDIRMASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

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