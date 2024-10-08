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Sözeri'den sihirli dokunuş
Şanlıurfaspor 1. Lig'de kendi saha ve seyircisi önünde ligin sonuncusu Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Aly Malle hat-trick yaptığı maçta rakibini 3-0 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı ve alt sıralardan kurtuldu. Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Hayatımda ilk kez bir ilke imza atarak ilk yarı sonunda iki oyuncu değiştirdim. Meyvesini aldık" dedi.
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