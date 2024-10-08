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Manisa play-of'a döndü
1. Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Manisa FK, sahadan Senegalli orta saha Mamadou Cissokho'nun tek golüyle 1-0 galip ayrılarak 1 hafta aradan sonra yeniden Play-Off hattına girdi. Önceki hafta Boluspor'a 2-0 yenilip 8'inci sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği galibiyetiyle puanını 14 yapıp 4'üncü sıraya adını yazdırdı. Manisa FK kadrosunda Ocak 2023'ten beri yer alan, daha önce şans bulamayarak geçen sezon devre arasında kiralık gönderilen 24 yaşındaki Cissokho, bu sezon ilk 11'in önemli parçası olmayı başarırken, attığı ilk golle takımına 3 puan
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