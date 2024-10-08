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Haberler TFF 1.Lig

Lider Kocaeli

Güçlü kadrosuyla sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Kocaelispor, tutuk futbolu ve ‘tek’ farklı galibiyetleriyle soru işaretleri oluşturmuştu. İstanbulspor maçı tabloyu değiştirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 06:50
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Lider Kocaeli

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor fırtınası esmeye başladı. Kocaelispor, haftaya puan olarak aynı seviyede girdiği İstanbulspor'u 3-0 yenerek puanını 16'ya yükseltti ve liderlik koltuğunu ele geçirdi. Güçlü kadrosuyla sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Kocaelispor tutuk futbolu ve tek farklı galibiyetleriyle soru işaretleri oluşturmuştu. İlk 3 maçından galibiyetle ayrılan ama ardından mağlubiyetlerle tanışan yeşil siyahlı ekip, 8. hafta maçı öncesinde 13 puan topladı ve 4. sırada yer aldı. Geçen hafta Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kaldı.

PENDİK İLE MAÇ

İstanbulspor karşısında alınan net skor ise bayram havası yaşattı. Kocaelispor aldığı bu galibiyetle puanını 16'ya yükseltirken, yeşil siyahlılar bu sezon ilk kez bir maçtan 3 farklı galibiyetle ayrıldı ve averajını ilk kez 4'e çıkardı. Goller 8 ve 36. dakikada Mendes, 63'te Cihat Çelik'ten geldi. İstanbulspor'un ilk yarıda attığı bir gol VAR'dan dönerken, Kocaelispor'un iki şutu da direkten döndü. Koaelispor, cumartesi günü Pendik ile hazırlık maçı yapacak.

SIRADAKİ RAKİP ÜMRANİYESPOR

Lider Kocaelispor önümüzdeki hafta evinde, 14 puanla 4. sırada bulunan Ümraniyespor'u ağırlayacak. Cumartesi günkü karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Yeşil siyahlıların hedefi kazanıp liderliği devam ettirmek.

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