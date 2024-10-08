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Haberler TFF 1.Lig

Lamkel Ze'den 1 gol ve 1 asist

Karagümrük cumartesi akşamı Olimpiyat Stadı'nda Sakaryaspor'u 4-0 yendi. İstanbul ekibinin gollerini Wesley, Camacho, Lamkel Ze ve Paoletti'nin gollerine engel olamadı. Transfer mevsiminde Sakaryaspor'a imza attıktan bir gün sonra yönetimde yaşanan kaos nedeniyle Sakaryaspor'dan ayrılan ve Fatih Karagümrük'e giden Lamkel Ze ise 4-0'lık maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 06:50
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Lamkel Ze'den 1 gol ve 1 asist
Karagümrük cumartesi akşamı Olimpiyat Stadı'nda Sakaryaspor'u 4-0 yendi. İstanbul ekibinin gollerini Wesley, Camacho, Lamkel Ze ve Paoletti'nin gollerine engel olamadı. Transfer mevsiminde Sakaryaspor'a imza attıktan bir gün sonra yönetimde yaşanan kaos nedeniyle Sakaryaspor'dan ayrılan ve Fatih Karagümrük'e giden Lamkel Ze ise 4-0'lık maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
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