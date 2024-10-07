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Haberler TFF 1.Lig

Tek golle geçti

Trendyol 1. Lig’in 8. hafta sında Manisa FK, sahasın da ağırladığı Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 29. dakika da Cissokho kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Tek golle geçti

Mücadelede eşine az rastlanacak bir olay yaşandı. Dakikalar 46'yı gösterirken Manisa FK'dan Oğuz Gürbulak'ın vuruşu ağlara doğru giderken top kendi takım arkadaşı Efe Taylan Altunkara'ya çarptı ve ofsayt kararı verildi

BAŞKENTTE KAZANAN YOK

Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Pendikspor'un golünü 35. Jetmir Topalli kaydederken Keçiörengücü'nün golü 76. dakikada Moustapha Camara'dan geldi.

LİDER KOCAELİ

Kocaelispor, deplasmanda İstanbulspor'u farklı geçti. Körfez ekibine galibiyeti getiren golleri; 8 ve 36'da Mendes, 63'te Cihat kaydetti. Yeşil-siyahlılar, bu galibiyetle liderlik koltuğuna oturdu.

EROK AMED'E FARK ATTI

Esenler Erok, Amed deplasmanında çok önemli bir galibiyete imza attı. Hamza Catakovic'in yıldızlaştığı karşılaşmayı İstanbul ekibi 4-0 kazandı. Çatakovic 3 gol attı. Diğer golü Nurullah kendi kalesine gönderdi.

MİLASLI GENÇ FUTBOLCULARA DESTEK

Yenıköy Kemerköy Enerji, Milas'ın yeni spor kulüplerinden biri olan Milas Sportif Kulübü'nün 2024 -2025 sezonu sponsoru oldu. Bulundukları her kategoride birincilik hedeflediklerini belirten Kulüp Başkanı Çağrı Arıkan takıma verdikleri destekten dolayı Yeniköy Kemerköy Enerji'ye teşekkürlerini iletti. Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Erol Demir ise "Bu çocuklarımıza destek vermenin geleceğe yapılan büyük bir yatırım olduğuna inanıyorum" dedi.

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