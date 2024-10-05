Sakaryaspor yükselecek

Sakaryaspor'da Suat Kaya'nın yerine gelen Mesut Bakkal, bugünkü Karagümrük maçı öncesinde umut dağıttı. Bakkal, "Yapacak işimiz çok. Karakterli, hiçbir şeyden etkilenmeyip, birliktelik kurup, sahada mücadele etmeye çalışan bir oyuncu grubu var. Bu kadronun verebileceği bundan çok daha iyi şeyler olduğunu biliyorum çünkü çok yetenekli oyuncular var. Benim tek istediğim şey var: sabır" dedi.

BAŞIMIZ DİK

Mesut Bakkal, daha önceki dönemlerdeki Sakaryaspor coşkusunu ortaya çıkarabilmenin hesabını yapmaları gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi: Başı dik bir takımın sahada duracağından kimsenin şüphesi olmasın. Zaten oyun anlayışıma, mantaliteme ters bir şey, pısırık futbol. Bize yakışmaz, camiaya da yakışmaz. Başımız dik, mücadeleci bir takımın ortaya çıkması benim en büyük isteğim.

YENİ SERİ PEŞİNDE

Trendyol 1. Lig'de ikide sıfır çeken Sakaryaspor, yeni teknik direktörü Mesut Bakkal'la ilk sınavında Karagümrük'le kozlarını paylaşacak. Yeşil- siyahlılar, oynadığı 7 karşılaşmadan sadece 1'ini kazanırken, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Tatangalar, Karagümrük deplasmanında kazanıp yeni seri başlatmak istiyor.

TEK KALECİ SZUMSKI

Fatih Karagümrük maçı için İstanbul'a giden Sakaryaspor'un 21 kişilik maç kadrosu belli oldu. Kafilede kart cezalısı futbolcu bulunmazken, tek eksik sakatlığı bulunan Polonyalı kaleci Jakub Szumski oldu. 32 yaşındaki eldiven, bu sezon tüm maçlarda forma giydi.