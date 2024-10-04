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Çorum FK 0 - 0 Iğdır FK (MAÇ SONUCU ÖZET) | TFF 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Iğdır FK ile golsüz berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 00:58
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Çorum FK 0 - 0 Iğdır FK (MAÇ SONUCU ÖZET) | TFF 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Iğdır FK ile golsüz berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada sol kanattan Burak Çoban'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada Kosta Aleksic'in vuruşunda top auta çıktı.

9. dakikada sağ kanattan Burak Çoban'ın pasında ceza yayı üzerinde Caner Cavlan'nın uzak köşeye gönderdiği topu kaleci Hasan Hüseyin son anda kornere çeldi.

11. dakikada sol kanattan Eren Karadağ'ın yerden ortasında Thomas Verheydt'in topu az arkla auta gitti.

44. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Caner Cavlun'un sert vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.

52. dakikada Burak Süleyman'ın köşe atışında ceza sahası içerisinde Landre topu kafayla ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol faul gerekçesiyle iptal edildi.

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