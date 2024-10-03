Bakkal Sakarya'da

Üst üste 2 yenilginin ardından Kaya'yı gönderen Tatangalar, geçtiğimiz sezon Amed'i 1. Lig'e çıkartan 60 yaşındaki tecrübeli teknik adamla imza attı

RENDYOL 1. Lig'de deplasmandaki 2-1'lik Ankaragücü mağlubiyetinin ardından sahasında da Ümraniyespor'a 3-1 kaybeden Sakaryaspor'da teknik direktör Suat Kaya'yla yollar ayrılmıştı. Teknik direktör arayışlarına başlayan Tatangalar, Mesut Bakkal isminde karar kıldı. Yeşil-siyahlılar, geçtiğimiz sezon 2. Lig'deki Amedspor'u Trendyol 1. Lig'e çıkaran ve şampiyonluğa taşıyan 60 yaşındaki tecrübeli teknik direktörle, sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

YOLUM SENİNLE

Mesut Bakkal, geçen sezon Diyarbakır ekibi Amed'in 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek takımı 1. Lig'e yükseltmişti. Ardından görevinden ayrılan Bakkal, yeşil-siyahlıların teklifini kabul etti. Sakaryaspor, sosyal medya hesabından Mesut Bakkal'ı, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Mesut Bakkal!" paylaşımıyla duyururken, bu paylaşıma 'yolum seninle' hashtag'ini de ekledi.

TATANGA'YLA ILK KEZ

Mesut Bakkal, teknik direktörlük kariyerinde A2 Milli Takım'ın yanı sıra G.Birliği, Gaziantep, Denizli, Manisa, Sivasspor, A,Gücü, Samsun, K.Karabükspor, Konyaspor, Mersin İY, Kayserispor, Alanyaspor, Bursaspor, Erzurumspor, Denizlispor, Bandırma ve Amed'i çalıştırdı.

YENİ YÖNETİM LISANSI ALDI

Sakaryaspor'a TFF Ulusal Futbol Kulüp Lisansı ile ilgili müjdeli haber geldi. Sakarya ekibi, daha önce, futbolculara olan borç nedeniyle 3 puan silme cezasına çarptırılmıştı. Cumhur Genç başkanlığında yeni seçilen Sakaryaspor yönetimi, Hadi Sacko'nun 172 bin Euro olan borcunu iki taksitle ödemek için anlaştı ve ilk taksidi yatırdı. Takımdan gönderilen Burak Süleyman'la da alacakları için anlaşan Tatangalar, ceza alma riskini ortadan kaldırdı.