  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig

Bakkal Sakarya'da

Üst üste 2 yenilginin ardından Kaya'yı gönderen Tatangalar, geçtiğimiz sezon Amed'i 1. Lig'e çıkartan 60 yaşındaki tecrübeli teknik adamla imza attı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bakkal Sakarya'da

Üst üste 2 yenilginin ardından Kaya'yı gönderen Tatangalar, geçtiğimiz sezon Amed'i 1. Lig'e çıkartan 60 yaşındaki tecrübeli teknik adamla imza attı

RENDYOL 1. Lig'de deplasmandaki 2-1'lik Ankaragücü mağlubiyetinin ardından sahasında da Ümraniyespor'a 3-1 kaybeden Sakaryaspor'da teknik direktör Suat Kaya'yla yollar ayrılmıştı. Teknik direktör arayışlarına başlayan Tatangalar, Mesut Bakkal isminde karar kıldı. Yeşil-siyahlılar, geçtiğimiz sezon 2. Lig'deki Amedspor'u Trendyol 1. Lig'e çıkaran ve şampiyonluğa taşıyan 60 yaşındaki tecrübeli teknik direktörle, sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

YOLUM SENİNLE

Mesut Bakkal, geçen sezon Diyarbakır ekibi Amed'in 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek takımı 1. Lig'e yükseltmişti. Ardından görevinden ayrılan Bakkal, yeşil-siyahlıların teklifini kabul etti. Sakaryaspor, sosyal medya hesabından Mesut Bakkal'ı, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Mesut Bakkal!" paylaşımıyla duyururken, bu paylaşıma 'yolum seninle' hashtag'ini de ekledi.

TATANGA'YLA ILK KEZ

Mesut Bakkal, teknik direktörlük kariyerinde A2 Milli Takım'ın yanı sıra G.Birliği, Gaziantep, Denizli, Manisa, Sivasspor, A,Gücü, Samsun, K.Karabükspor, Konyaspor, Mersin İY, Kayserispor, Alanyaspor, Bursaspor, Erzurumspor, Denizlispor, Bandırma ve Amed'i çalıştırdı.

YENİ YÖNETİM LISANSI ALDI

Sakaryaspor'a TFF Ulusal Futbol Kulüp Lisansı ile ilgili müjdeli haber geldi. Sakarya ekibi, daha önce, futbolculara olan borç nedeniyle 3 puan silme cezasına çarptırılmıştı. Cumhur Genç başkanlığında yeni seçilen Sakaryaspor yönetimi, Hadi Sacko'nun 172 bin Euro olan borcunu iki taksitle ödemek için anlaştı ve ilk taksidi yatırdı. Takımdan gönderilen Burak Süleyman'la da alacakları için anlaşan Tatangalar, ceza alma riskini ortadan kaldırdı.

G.Saray İngiliz yıldızı listeye aldı
Galatasaray Milan'ın yıldızının peşinde!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi’nde sahne yine Kerem Aktürkoğlu’nun! Atletico Madrid maçında tarihe geçti…
Yılın 5. MGK’sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | İsrail'in saldırıları gündemde! Türkiye nasıl tedbirler alacak?
Buruk'tan radikal karar! İşte G.Saray'ın RFS maçı 11'i
Mourinho'dan flaş karar! İşte Twente maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olmadı be çocuk! Arda'nın vuruşu... Olmadı be çocuk! Arda'nın vuruşu... 00:14
Devler Ligi'nde sürprizlerle dolu gece! Devler Ligi'nde sürprizlerle dolu gece! 00:14
Ah be Arda! 90. dakikada kritik an... Ah be Arda! 90. dakikada kritik an... 00:11
Devler Ligi'nde sürprizlerle dolu gece! Devler Ligi'nde sürprizlerle dolu gece! 00:04
Kerem ve Orkun yine sahnede! Golleri izleyin... Kerem ve Orkun yine sahnede! Golleri izleyin... 23:30
Batshuayi'den Fenerbahçe formalı paylaşım Batshuayi'den Fenerbahçe formalı paylaşım 23:30
Daha Eski
G.Saray İngiliz yıldızı listeye aldı G.Saray İngiliz yıldızı listeye aldı 23:30
Derbi için erteleme kararı! Derbi için erteleme kararı! 23:30
Buruk'tan F.Bahçe göndermesi! Buruk'tan F.Bahçe göndermesi! 23:30
Mourinho:Hiç pişman değilim... Mourinho:Hiç pişman değilim... 23:30
G.Saray'ın RFS maçı kamp kadrosu belli oldu! G.Saray'ın RFS maçı kamp kadrosu belli oldu! 23:30
Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy açıklaması! Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy açıklaması! 23:30