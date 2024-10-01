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Manisa FK, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 12:49 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 12:51
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Manisa FK, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Manisa FK, mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen antrenmanla devam etti. Salonda kuvvet çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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