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Haberler TFF 1.Lig

Olaylı maç berabere bitti

Kocaeli-Şanlıurfa maçında penaltısının verilmediğini düşünen konuk ekip ikinci yarıya çıkmama kararı aldı ama ‘hükmen yenilgi’ uyarısı gelince kararından caydı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 23:14
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Olaylı maç berabere bitti

Trendyol 1.Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile Şanlıurfaspor arasında oynanan karşılaşmada maça çıkmama krizi yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısının kayıp zamanı oynanırken yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonu konuk ekibin sahaya çıkmama kararı almasına neden oldu. Devre arası; maç konuk ekibin sahaya 6 dakika geç gelmesi üzerine 21.16'da başladı. Penaltı itirazı yapan ve hakem kararından memnun olmayan Şanlıurfaspor yöneticileri maça çıkmak istemediklerini belirtti. Temsilcinin 3-0 hükmen mağlubiyeti hatırlatması üzerine takım sahaya gecikmeli de olsa çıktı.

VAR'DAN İZLEDİ PENALTI VERMEDİ

Maçın 45+3. dakikasında Şanlıurfasporlu Cuma'nın şutunda top Caner'in elinden sekerek kaleci Gökhan'da kaldı. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR'a giderek pozisyonu izledi. Topun Caner'in destek eline çarptığını belirten hakem penaltı olmadığına hükmetti. Devre arasında Şanlıurfa yönetimi VAR uyarısına rağmen hakemin penaltı vermemesine tepki gösterip sahaya çıkmama kararı aldı. TFF temsilcisinin 3-0 hükmeni hatırlatması üzerine Şanlıurfaspor sahaya geç de olsa çıktı. Mücadele 0-0 bitti.

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