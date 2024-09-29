Karagümrük - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Karagümrük - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Karagümrük ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karagümrük - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARAGÜMRÜK - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karagümrük - İstanbulspor maçı 30 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports Max 1 ve tabii Spor 6'da canlı yayınlanacak.

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