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Yeni Malatya mesaisi
Trendyol 1. Lig'den Amed Sportif, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına çift idmanla devam ediyor. Ersun Yanal, futbolculara sık sık uyarılarda bulunuyor. Kulüp Başkan Vekili Baran Durmaz, "Boluspor maçında zeminin bozuk olmasından dolayı 1-1 berabere kaldık. Hedefimiz Yeni Malatya maçını kazanıp kaybettiğimiz 2 puanı geri almak" diye konuştu.
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