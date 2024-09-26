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Murat Kurum’a ziyaret

Bursaspor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyarette bulundu. Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum'u kalıcı gelir projemiz için icra kurulu üyemiz Sn. Sinan Kahraman ile ziyaret ettik. Bursaspor camiası adına başta sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Murat Kurum’a ziyaret
Bursaspor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyarette bulundu. Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum'u kalıcı gelir projemiz için icra kurulu üyemiz Sn. Sinan Kahraman ile ziyaret ettik. Bursaspor camiası adına başta sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyorum" dedi.
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