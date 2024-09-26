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Kahraman’dan mesaj
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da teknik direktör Ufuk Kahraman konuştu. Ufuk Kahraman, "Bolu'yu, Boluspor'u, bu armayı en üst seviyeye çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Geçen sene play-off oynamış bir takım var. Manisa maçına hazırlanıyoruz. Taraftarımızın desteğiyle alacağımız 3 puan ve milli takım öncesi Erzurum deplasmanı, bizi çok farklı yerlere getirecektir" dedi.
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